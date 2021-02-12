Çanakkale açıklarındaki gemi yangınına ekiplerinin müdahale anları kamerada
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Çanakkale açıklarındaki gemi yangınına ekiplerinin müdahale anları kamerada

12.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:45
Çanakkale açıklarındaki gemi yangınına ekiplerinin müdahale anları kamerada

ÇANAKKALE açıklarında gece çıkan gemi yangına müdahale eden Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları kameraya yansıdı.

ÇANAKKALE açıklarında gece çıkan gemi yangına müdahale eden Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na giden Türk bayraklı 193 metrelik 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisinin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edilmesinin üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri'ne bildirmişti. 26 bin 525 grostonluk gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-10' ile 'Kurtarma-4' römorkörü ile Kıyı Emniyeti 6 botu olay yerine yönlendirildi. Ayvacık'ın Babakale köyüne yaklaşık 35 mil uzaklıkta 10 derece yan yatan gemi yapılan yönlendirmelerle birlikte Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kumburun sahilindeki özel bir limana yanaştırıldı. Çanakkale itfaiyesine destek olması için AFAD Başkanlığı, Bursa'nın da aralarında bulunduğu çevre illerdeki itfaiyeleri yangın söndürme çalışmaları için görevlendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri gece saat 00.30'da 6 itfaiye aracı ve 12 personelle Çanakkale'ye doğru hareket etti. Tekirdağ itfaiyesinin ardından bölgeye ulaşan Bursa ekibi, içinde 220 araç ve 24 kişinin bulunduğu gemide çıkan yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Balıkesir ve İstanbul itfaiyelerinin de desteğiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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