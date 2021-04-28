Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen kişilerin lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Botla bölgeye ulaşan ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 5 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş