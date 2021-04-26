Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Burunucu Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 44 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş