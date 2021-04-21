Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 101 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 101 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında iki grubun lastik botlarla seyrettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 2 lastik bottaki 101 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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