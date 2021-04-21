Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 göçmen kıyıya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 göçmen kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Botla bölgeye giden ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 18 kişiyi kurtardı.

Göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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