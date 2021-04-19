Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 54 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 54 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen kişilerin lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Botla bölgeye giden ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 54 kişiyi kurtardı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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