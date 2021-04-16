Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 110 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 110 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 110 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 110 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 110 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı bölgede, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen kişilerin lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 lastik bottaki 110 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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