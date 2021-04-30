Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 56 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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