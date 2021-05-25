Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 46 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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