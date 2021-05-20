Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Çanakkale'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Babakale köyü açıklarında, lastik bot içinde bir grubun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 kişi kurtararak kıyıya çıkardı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

Akar, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Akar, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Meral Akşener Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Ben Affleck Özcan Deniz Pınar Altuğ
Spor Ersun Yanal Gökhan Töre Şenol Güneş Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 20:06:44. #1.15#

title