Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 145 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.
22.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:37
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botlarla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen farklı ülkelere mensup 145 sığınmacının yerleri tespit edildi.
Gülpınar ve Baba Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan yabancı uyruklular, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Kaynak: AA