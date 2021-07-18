Çanakkale açıklarında sürüklenen yelkenli kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında sürüklenen yelkenli kurtarıldı

Çanakkale açıklarında sürüklenen yelkenli kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale açıklarında arızalanan bir yelkenli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu tarafından yedeklenerek marinaya yanaştırıldı.

Çanakkale açıklarında arızalanan bir yelkenli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu tarafından yedeklenerek marinaya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan 12 metre boyundaki yelkenli teknenin kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 'KIYEM-2' botu sevk edildi. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu yelkenli tekne yedeklenerek Çanakkale Marina'sına yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale açıklarında sürüklenen yelkenli kurtarıldı
Çanakkale açıklarında sürüklenen yelkenli kurtarıldı
Çanakkale açıklarında sürüklenen yelkenli kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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