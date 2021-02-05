Çanakkale açıklarında 65 sığınmacı kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında 65 sığınmacı kurtarıldı

05.02.2021 22:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:38
Çanakkale açıklarında 65 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 65 sığınmacı kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 65 sığınmacı kurtarıldı.

Gökçeada ilçesi açıklarında yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içindeki yabancı uyrukluların yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılan 65 kişi, kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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