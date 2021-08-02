Çanakkale açıklarında 63 yabancı uyruklu yakalandı
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Çanakkale açıklarında 63 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale açıklarında 63 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonda 63 yabancı uyruklu yakalandı, iki zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonda 63 yabancı uyruklu yakalandı, iki zanlı gözaltına alındı.

Sahil güvenlik unsurları, Eceabat ilçesi önlerinde yabancı uyrukluların bulunduğu yelkenli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

İki şüpheli de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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