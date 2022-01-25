Çanakkale açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Çanakkale açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 6 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 6 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24 Ocak Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan ekipler, bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk etti. Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa, Haber

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