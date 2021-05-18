Çanakkale açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında motor arızası yapan lastik botta mahsur kalan 55 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale açıklarında motor arızası yapan lastik botta mahsur kalan 55 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmenin motor arızası sebebiyle yardım talebinde bulunan 55 düzensiz göçmenin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. 55 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı