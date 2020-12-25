Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:06
Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 53 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 53 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bugün saat 00.20'de bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 53 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 53 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. - ÇANAKKALE

Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 09:07:06. #1.15#
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