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Çanakkale açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırgaburnu açıklarında 5 Aralık saat 14.30 sıralarında 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

İkinci olayda ise Ayvacık ilçesi Sivrice açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Çanakkale açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

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