Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

09.10.2019 10:21
Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu ve içerisindeki 20 erkek, 13 kadın, 14 çocuk Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Küçükkuyu Limanı'na getirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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