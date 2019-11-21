Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

21.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:39
Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesi açıklarında 'ın Midilli adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.


Ayvacık Kadırga burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 14 erkek, 12 kadın, 17 çocuk toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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