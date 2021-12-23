Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 43 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 43 mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 21 Aralık Salı günü saat 02.37 sıralarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği lastik botun motoru arıza yaptı. Bot sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunan mültecilerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen 43 düzensiz göçmen, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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