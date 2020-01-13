Çanakkale açıklarında 3 günde 241 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 241 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 241 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bölgede yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerine yönelik 10-12 Ocak'ta 6 noktada operasyonlar gerçekleştirdi.
İhbarlar değerlendirilmesinin yanı sıra mobil radar ve uçakla yerleri tespit edilen lastik botlardaki 52'si kadın 114'ü çocuk 241 düzensiz göçmen yakalanıp kıyıya çıkarıldı.
Tamamı Afganistan uyruklu bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.