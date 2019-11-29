Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

29.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:50
Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesi açıklarından 'ın Midilli adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik botu tarafından Ayvacık Kadırga Burnu açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.