Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

29.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:50

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik botu tarafından Ayvacık Kadırga Burnu açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA