Çanakkale açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.03.2021 20:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:49
Çanakkale açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen 20 düzensiz göçmen, Çanakkale açıklarında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen 20 düzensiz göçmen, Çanakkale açıklarında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 20 göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

(İpek Yavaş/İHA)

Çanakkale açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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