Çanakkale açıklarında 193 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan yelkenli teknede 193 kaçak göçmen yakalandı.
ÇANAKKALE açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan yelkenli teknede 193 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale açıklarında yelkenli bir tekneyi durdurdu. Teknede yapılan aramada 193 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri