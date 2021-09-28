Çanakkale açıklarında 193 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Çanakkale açıklarında 193 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale açıklarında 193 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale Boğazı açıklarında 193 düzensiz göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Boğazı açıklarında 193 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Botu tarafından 24 Eylül Cuma günü saat 21.40'ta tespit edilen yelkenli tekne durduruldu. Tekne içerisinde yapılan aramada 193 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

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