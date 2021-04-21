Çanakkale açıklarında 18 göçmen ölümden döndü
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Çanakkale açıklarında 18 göçmen ölümden döndü

Çanakkale açıklarında 18 göçmen ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen 18 düzensiz göçmen, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen 18 düzensiz göçmen, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün gece saat 02.49 sıralarında Çanakkale ili Ayvacık ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk edilen fiber tekne içerisindeki 18 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. - ÇANAKKALE

Çanakkale açıklarında 18 göçmen ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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