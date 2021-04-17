Çanakkale açıklarında 110 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk edilen ve aralarında çocuklarında olduğu 110 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.