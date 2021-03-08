ÇANAKKALE 4 kadın inşaatlarda çalışıp, seramik kaplıyor
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ÇANAKKALE 4 kadın inşaatlarda çalışıp, seramik kaplıyor

08.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:18

4 kadın inşaatlarda çalışıp, seramik kaplıyorÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Perihan Savran (37), kızları Irmak (18), Şükriye (19) ve akrabaları Cahide Kuyumcuoğlu (38) inşaatlarda seramik kaplama işi yapıyor.

4 kadın inşaatlarda çalışıp, seramik kaplıyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Perihan Savran (37), kızları Irmak (18), Şükriye (19) ve akrabaları Cahide Kuyumcuoğlu (38) inşaatlarda seramik kaplama işi yapıyor.

Bayramiç ilçesinde seramik kaplama ustası Recep Savran, bir dönem sağlık problemleri yaşayınca, kendisine işinde yardımcı olan eşi Perihan Savran'a mesleği öğretti. Perihan Savran, 15 yıldır eşiyle birlikte inşaatlarda çalışırken çiftin kızları Irmak ve Şükriye de hem eğitimlerine devam ediyor hem de inşaat işlerinde anne-babalarına yardım ediyor. Ailenin akrabası Cahide Kuyumcuoğlu da Perihan Savran'dan öğrendiği seramik kaplama işini, 10 yıldır sürdürüyor. 4 kadın inşaatlarda çalışıyor.

'SEVEREK YAPIYORUZ'

Perihan Savran, Bu işi 15 yıldır yapıyorum. Eşimden öğrendim. Çoluk çocuk hepimiz bu işi yapıyoruz. Seramik ustalığını çevremdeki bazı kişilere de öğrettim. 15 yıldır taş, fayans, seramik, boya işi yapıyorum. Beğenerek, severek yaptığım bir iş. Çocuklarım da bize yardım ediyor. Aile boyu bu işi yapıyoruz. Ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz diye konuştu.

'AİLEMİZE YARDIM EDİYORUZ'

Bayramiç Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Şükriye Savran da İnşaat işlerinde anneme yardım ediyoruz. Onlar taşı döşüyor, biz de arasına derz dolgusunu yapıyoruz. Taşları getirerek yardım ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle şu anda yüz yüze eğitim olmadığından ailemize yardımcı oluyoruz. Üniversite açık olduğunda ise ders saatleri dışında yine inşaat işlerinde aileme yardım ediyorum dedi.

İLÇENİN TÜM İNŞAATLARINI BİZ YAPIYORUZ'

Perihan Savran'dan öğrendiği seramik kaplama işini 10 yıldır yaptığını kaydeden Cahide Kuyumcuoğlu ise, Daha önce bilmiyordum. Macunla başladım. Şimdi seramik döşemeyi biliyorum. Bütün Bayramiç'in inşaatlarını kızlarımızla biz yapıyoruz diye konuştu.

ÇANAKKALE 4 kadın inşaatlarda çalışıp, seramik kaplıyor
ÇANAKKALE 4 kadın inşaatlarda çalışıp, seramik kaplıyor
ÇANAKKALE 4 kadın inşaatlarda çalışıp, seramik kaplıyor
ÇANAKKALE 4 kadın inşaatlarda çalışıp, seramik kaplıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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