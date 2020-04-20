ÇANAKAKLE Bozcaada'da 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı
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Bozcaada, Güncel

ÇANAKAKLE Bozcaada'da 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı

Bozcaada'da 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktıÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde Çayır Plajı sahilinde Bizans dönemine ait 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı.

20.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:34
ÇANAKAKLE Bozcaada'da 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı

Bozcaada'da 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde Çayır Plajı sahilinde Bizans dönemine ait 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede, mezar içinde herhangi bir buluntuya rastlanmadı.

Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da dün İlçe Jandarma Komutanlığı'na Çayır Plajı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı geldi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çatı kısmı kiremitle kaplı olan ağzı açık bir mezar tespit etti. Bölgede balık tutan iki kişinin olayla ilgili olarak ifadesi alındı. Jandarmanın başında nöbet tuttuğu mezarda Çanakkale Müze Müdürlüğü ekipleri bugün inceleme yaptı.

Mezarın Bizans dönemine ait olduğu ve yaklaşık 1500 yıllık olduğu tespit edildi. Mezar içinde ise bir buluntuya rastlanmadı. Çevrede yapılan incelemede tek bir mezar olduğu ve yakınında herhangi bir nekropol izine rastlanılmadığı öğrenildi.

ÇANAKAKLE Bozcaada'da 1500 yıllık kiremit mezar ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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