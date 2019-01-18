Çanak Anten Tamir Ederken Çatıdan Düştü

İzmir'in Tire ilçesinde çanak anten tamiri için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, televizyon tamircisi İdris Karadayı (34), Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi'nde üç katlı bir binanın çatısındaki çanak anteni tamir ettiği sırada dengesini kaybedip zemine düşerek yaralandı.

Evli ve üç çocuk babası Karadayı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA