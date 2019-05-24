Canada Schools, Pearson A Level Sınav Merkezi Oldu

Yurtdışında eğitimini sürdürmek isteyen Türk öğrenciler, yeterlilik sınavı için başka ülkelere gitmeden İstanbul'daki 4 noktada sınavlara girebilecek.

Kanada eğitim sistemini ve ekolünü öğrencileriyle buluşturan ve anaokulundan başlayarak, ilkokul, ortaokul ve lisedeki tüm eğitim dilini İngilizce olarak sunan Canada Schools, yurtdışındaki seçkin üniversitelere kabul yeterliliği sağlayan Pearson Education'un A Level (Advanced Level) Sınav Merkezi oldu. Canada Schools, öğrencilerine dünya standartlarında sunduğu İngilizce ve Fransızca eğitimiyle Kanada ekolüne uygunluğu, test ortamı, yeterli teknolojik donanımı ve sahip olduğu profesyonel gözetmenleri gibi pek çok koşulu sağlaması sonucunda Türkiye'de üniversitelerin test merkezi olarak bilinen Pearson Education tarafından A Level Sınav Merkezi olarak kabul edildi. Yurtdışında eğitimini sürdürmek isteyen Türk öğrenciler, yeterlilik sınavı için başka ülkelere gitmeden Canada Schools'un İstanbul'daki 4 kampusunda sınavlara girebilecek ve yeterlilik alabilecek. Pearson Education uzun yıllardır elliyi aşkın sınavla dünyanın neredeyse bütün ülkelerindeki öğrenciler ve profesyonellerin eğitim ve kariyer yaşamlarında gereksinim duydukları şartları yerine getirmelerine yardımcı oluyor.

Öğrencilerin geleceği için önemli adım

Yetkili merkez olabilmek için mekânsal ve teknolojik sistemlerin yeterliliğinin yanı sıra kurum yetkililerinin de belli sınavlardan geçmesinin söz konusu olduğu yeterlilik aşamasında, Canada Schools'un uzman eğitimci kadrosu da yeterlilik sınavlarından geçerek, Pearson A Level Sınav Merkezi olmayı başardı ve öğrencilerin geleceğine yön veren sınavların uygulayıcısı olmaya hak kazandı.

Dünyanın seçkin üniversitelerine kabul yeterliliği

Kanada ve İngiliz üniversitelerinin yanı sıra Avusturalya ve ABD'deki seçkin üniversiteler için de kabul yeterliliği sağlayan A Level'i öğrenciler ile buluşturan Pearson Education; CompTIA, Cisco, Oracle, HP, VMware gibi pek çok global program için hizmet veriyor. Kurum özellikle Bilgi İşlem ve Teknoloji Testleri, Profesyonel Lisans ve Sertifika Programları gibi değerlendirmelerle ön plana çıkıyor.

Kaynak: Bültenler