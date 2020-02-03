Canada Air'e ait bir yolcu uçağı 128 yolcusu ile Madrid'e acil iniş yaptı
Öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'den Kanada'nın Toronto şehrine 128 yolcusu ile havalanan Boeing 767-300 tipi uçağın havaalanına güvenli bir şekilde iniş yaptığı kaydedildiView on euronews.
03.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:51
Öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'den Kanada'nın Toronto şehrine 128 yolcusu ile havalanan Boeing 767-300 tipi uçağın havaalanına güvenli bir şekilde iniş yaptığı kaydedildiView on euronews
Kaynak: Euronews.com