Canada Air'e ait bir yolcu uçağı 128 yolcusu ile Madrid'e acil iniş yaptı
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Canada Air'e ait bir yolcu uçağı 128 yolcusu ile Madrid'e acil iniş yaptı

Öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'den Kanada'nın Toronto şehrine 128 yolcusu ile havalanan Boeing 767-300 tipi uçağın havaalanına güvenli bir şekilde iniş yaptığı kaydedildi

03.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:38
Canada Air'e ait bir yolcu uçağı 128 yolcusu ile Madrid'e acil iniş yaptı

'dan 'ya giden Canada Air'e ait bir yolcu uçağı kalkış sırasında lastiğinin patlaması ve uçuş sırasında ise bir motorunda yaşanan sorun nedeni ile 'e acil iniş yaptı.


Öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'den Kanada'nın Toronto şehrine 128 yolcusu ile havalanan Boeing 767-300 tipi uçağın havaalanına güvenli bir şekilde iniş yaptığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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