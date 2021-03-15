Can Yapıcıoğlu kimdir?
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Can Yapıcıoğlu kimdir?

15.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:02
Can Yapıcıoğlu kimdir?

Can Yapıcıoğlu kimdir sorusu araştırılıyor. Müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da merak toplayan Can Yapıcıoğlu kimdir? Işın Karaca'nın yeni sevgilisi olarak magazinin gündeminde adından söz ettiren Can Yapıcıoğlu aslen nereli?

Can Yapıcıoğlu kimdir sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Işın Karaca 2019 Aralık ayında telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında aşkını 'Çok güzel bir şey yaşıyoruz' diyerek itiraf etmesinin ardından Instagram sayfasında da sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak adından bahsettirdi.

CAN YAPICIOĞLU KİMDİR?

Besteci ve piyanist olan Can Yapıcıoğlu, 23 Mart 1992'de Akhisar'da dünyaya geldi. 5 yaşındayken İstanbul Devlet Konservatuarı'nın Keman bölümünden mezun olan babası Mesut Yapıcıoğlu aracılığıyla piyano öğrenmeye başladı. Okul yıllarında ise Arzu Akay ile piyano eğitimine devam etti.

İkinci bir müzik aleti olarak okulda viyola öğrendi ve okul orkestrası için kontrbas çaldı. Okul dizisi orkestrası ve genç yaşlarındaki okul korosu için besteleri, Üniversite Akademik Orkestraları tarafından birçok kez çalındı. Klasik eğitim sürecinin yanı sıra caz ve uyum eğitimini babasıyla sürdürdü. Üniversite eğitimi ve klasik eğitim sürecinden sonra, piyanist ve besteci olarak caz sahnesine katılmaya daha fazla önem verdi.

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