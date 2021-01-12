Can Yaman kalbini İtalyan spikerine kaptırdı
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Can Yaman kalbini İtalyan spikerine kaptırdı

12.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:50
Can Yaman kalbini İtalyan spikerine kaptırdı

Can Yaman, büyük hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da yeni bir aşka yelken açtı. Tüm İtalya'nın konuştuğu bu haberden işte detaylar...

Can Yaman'ın, İtalya'nın en ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Oyuncunun, sevgilisiyle samimi ve öpüşürken fotoğrafları Chi dergisi kapağına taşıdı. Büyük hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da Ferzan Özpetek'in yönettiği reklam filmi için bu dönem ülkede olan Yaman'ın, Leotta ile de zaman geçirdiği öğrenildi. Çiftin, bu aşk haberi Türkiye'nin yanı sıra İtalya'da da gündeme oturdu. Oyuncu, İtalya'da katıldığı her etkinlikte büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanıyor ve izdiham oluyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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