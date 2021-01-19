Can Yaman'dan flaş hamle! Oğuzhan-Demet aşkına dayanamadı
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Can Yaman'dan flaş hamle! Oğuzhan-Demet aşkına dayanamadı

19.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:39
Can Yaman'dan flaş hamle! Oğuzhan-Demet aşkına dayanamadı

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkının ortaya çıkmasının ardından adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman'dan flaş bir hamle geldi.

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkının ortaya çıkmasının ardından adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman'dan flaş bir hamle geldi.

Yaman, eski partneri Demet Özdemir ile 'Erkenci Kuş' dizisi döneminde çekilmiş bazı karelerini sosyal medya hesabından sildi. Geçtiğimiz günlerde İtalyan spor spikeri ile adı anılan Yaman'ın bu hamlesi ikilinin hayranlarını şaşırttı.

Demet Özdemir ile Can Yaman, 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlamış, bir süre sonra ayrılmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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