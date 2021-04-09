Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın fotoğrafındaki detay dikkat çekti
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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın fotoğrafındaki detay dikkat çekti

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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın fotoğrafındaki detay dikkat çekti

Bir süredir Can Yaman'la aşk yaşayan İtalyan sunucu Diletta Leotta'nın paylaştığı fotoğraf olay yarattı. Oyuncuyla evlenecekleri konuşulan sunucunun, parmağındaki alyans dikkat çekti. İşte detaylar

Can Yaman'ın İtalyan sunucu sevgilisi Diletta Leotta'nın paylaştığı fotoğraftaki o detay dikkat çekti. Yaklaşık dört aydır oyuncuyla sevgili olan sunucunun, evde yayınladığı karede parmağındaki alyans dikkat çekti. Yaman'ın, evlilik teklifi yaptığı Leotta'nın göz alıcı alyansı takipçilerinde dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyayı aktif kullanan çift, paylaştıkları her kareyle olay oluyor. Yaman da bir süredir 'Sandokan' dizisi çekimleri nedeniyle İtalya'da bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin

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