Can Yaman'dan baklava şov

'Sandokan' dizisinin aksiyon sahneleri için spor salonundan çıkmayan Can Yaman'ın fotoğrafı olay yarattı. Oyuncunun, kaslı vücuduna yorum yağdı. İşte detaylar

Uzun süredir İtalya'da olan Can Yaman, spor salonunda antrenman yaparken çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. İtalya'da çekilecek 'Sandokan' dizisinin aksiyon sahneleri için spor salonundan çıkmayan oyuncu, baklava şov yaptı. İtalyan sunucu Diletta Leotta ile yaşadığı aşka nedeniyle ülkenin gündeminden düşmeyen Yaman'ın kaslı vücudu olay oldu.

Oyuncu, 20 dakika olmadan 100 binden fazla beğeni alırken, 3 bine yakın yorum aldı.

Kaynak: Snob Magazin