Çan Türk Bayrakları ile donatıldı
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Çan Türk Bayrakları ile donatıldı

Çan Türk Bayrakları ile donatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çanakkale'nin Çan ilçesi Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı.

Çan'da tüm cadde ve sokaklar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslendi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz," Çan'ımızın tüm cadde ve sokaklarını Ayyıldız Bayrağımız ve Atamızın posterleri ile süsledik. Bayram coşkusu tüm şehrimizi sardı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi. - ÇANAKKALE

Çan Türk Bayrakları ile donatıldı
Çan Türk Bayrakları ile donatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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