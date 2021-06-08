Can Topçu kimdir? Başak Ermiş'i darp ettiği iddia edilen Can Topçu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Can Topçu kimdir? Başak Ermiş'i darp ettiği iddia edilen Can Topçu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Can Topçu kimdir? Başak Ermiş'i darp ettiği iddia edilen Can Topçu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Adana 01 dizisinde rol alan Can Topçu, kıza arkadaşı TikTok fenomeni Başak Ermiş'i öldüresiye döndüğü iddia edildi. Başak Ermiş'i darp ettiği iddia edilen Can Topçu kimdir? Adana 01 dizisinde rol alan Can Topçu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Adana 01 dizisinde rol alan Can Topçu, kıza arkadaşı TikTok fenomeni Başak Ermiş'i öldüresiye döndüğü iddia edildi. Başak Ermiş'i darp ettiği iddia edilen Can Topçu kimdir? Adana 01 dizisinde rol alan Can Topçu kaç yaşında, aslen nerelidir?

CAN TOPÇU KİMDİR?

19 yaşındaki Can Topçu'nun 'Adana 01' dizisinde rol aldığı öğrenildi. Can Topçu dizi oyuncusudur. Can Topçu aynı zamanda rap müzikle uğraştığı bilinmektedir. Can Topçu Adana 01 dizisinde rol alıyor.

NE OLDU?

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş'i dövdüğü iddia edilen Can Topçu, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Fenomen Başak Ermiş (22) ve üç aydır birlikte olduğu oyuncu Can Topçu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki evde yaşıyordu. İddiaya göre Can Topçu, arkadaşlarının da bulunduğu evde Başak Ermiş'in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti.

İsteğinin yerine gelmediğini gören Topçu, Ermiş'i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.

Evde bulunan arkadaşları Ermiş'i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı. Ayıldığında da eniştesini arayarak "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni" diye yardım istedi. Topçu evden kaçtı. Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

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Can Topçu kimdir? Başak Ermiş'i darp ettiği iddia edilen Can Topçu kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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