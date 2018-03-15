Can: "Tarsus'taki 335 Bin İnsanın Belediye Başkanı Olarak Çalışıyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Tarsus'ta yaşayan 335 bin insanın belediye başkanıyım" dedi.

Başkan Can, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Teşkilat başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile güzel birliktelik içinde olduklarını belirten Başkan Can, "Tarsusumuzda bütün teşkilat başkanlarımızla ve yönetim kurulu üyelerimizle gerçekten güzel bir birlikteliğimiz var. Genel Başkanımızın talimatı şu şekildedir biz yerel yöneticilere 'vaat etmiş olduğunuz, taahhüt etmiş olduğunuz projelerinizi vatandaşlarımıza karşı yerine getirin sizden istediğimiz budur' dedi. Bizim sadece görevimiz siyaset değildir, bizim görevimiz siyaset üstü, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sahip çıkmaktır. Ülkemiz zor günlerden geçiyor, bizim siyaset yapmaya da ihtiyacımız yok. Çünkü siyaset zamanı değil, gün birlik günüdür, gün siyaset haricinde ülkemize, milletimize, memleketimize sahip çıkma günüdür. Genel başkanımızın talimatları doğrultusunda biz siyaset yapmıyoruz. Yerel yönetim olarak biz önümüze bakıyor, işimize bakıyoruz. Biz çalışırız gerisi takdiri İlahinin işidir. Vicdanımız rahattır, hizmetimizi yaparız" dedi.

Tarsus'ta yaşayan herkesin belediye başkanı olduklarını belirten Başkan Can, "Ayrım yapmadan ayırmadan, ötekileştirmeden yerel yönetim olarak Tarsus'ta yaşayan bütün insanımızın belediye başkanı olarak yaptığımız çalışma ve uygulama bu şekildedir. Biz Tarsus'ta yaşayan 335 bin insanın belediye başkanı olarak çalışıyoruz. Bizim birinci önceliğimiz huzurumuzun ve kardeşliğimizin devam etmesidir. Hizmetler er ya da geç olur. Ama bizim Tarsus'ta huzurumuzun ve kardeşliğimizin bozulmaması yönüyle yerel yönetim olarak çalışma yapıyoruz. Birinci önceliğimiz budur. Tarsus'ta yaşayan, Tarsus'un havasını teneffüs eden, Tarsus'umuzun suyunu içen Bütün vatandaşlarımıza biz hizmet etmekten de mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

MHP ilçe teşkilatı olarak 18 Mart 2018 Pazar günü yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı için toplantı yaptıklarını belirten Ertuğrul Bodur ise, bütün vatandaşları yapılacak olan kongreye davet etti. Başkan Bodur, "Bugün ki toplantımızın amacı 49 yıllık siyasi hayatında vatanına milletine memleketine hizmet etmeyi canından aziz bilen bu manada sözünü dudaktan, gözünü budaktan esirgemeyen, önce vatanım ve milletim önce partim sonra ben diyen Milliyetçi Hareket Partisinin 18 Mart'ta yapacak olduğu milli duruş, şühedaya vefa olağan genel gurup toplantısıyla ilgilidir. Bilindiği üzere kongreler teşkilatların, siyasi partilerin muhasebe günüdür. Yapılan hesapların delegelerle milletimizle paylaşıldığı gündür. Kongremiz bizim için her zaman önemli, her zaman anlamlı ama bu kongrenin hem Milliyetçi Hareket Partisi için, hem Türkiye Cumhuriyeti devleti için, hem de dünya devletleri için fevkalade önemli ve anlamlı olduğunu bilmenizi istirham ediyorum. Hepinizi bu anlamlı güne bekliyoruz. 18Mart'ta icra edeceğimiz kongrenin necip Türk milletine ve Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatımıza hayırlı olması dilek ve temennisinde bulunuyorum" diye konuştu. - MERSİN