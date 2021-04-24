Can Sungur 23 Nisan Özel Etkinliği ile gönüllere taht kurdu!
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Can Sungur 23 Nisan Özel Etkinliği ile gönüllere taht kurdu!

Can Sungur 23 Nisan Özel Etkinliği ile gönüllere taht kurdu!
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Can Sungur'dan tebrik edilesi bir davranış daha.

Ülkemizin başarılı biri olan Can Sungur 23 Nisan Özel Etkinliği ile gönüllere taht kurmayı tekrar başardı.

23 Nisan'a özel yaptığı yayında gelen tüm bağışları Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfına (TEGV) bağışlayacağını belirten Can Sungur, yayın sonunda 9372$  bağış toplamayı başardı. Twitter üzerinden yaptığı bağış tutarını 10.000$'a tamamlayıp vakfa aktaracağını da duyurdu. Can Sungur, bağışın gerçekleşmesine katkıda bulunan Evren Yolcularına, takipçilerine ve destekçilerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ülkemizdeki yayıncıların bu denli güzel işlere imza atması ise gerçekten çok takdir edilesi bir olay. Umuyoruz ki ilerleyen zamanda da diğer yayıncılardan aynı işleri görebiliriz.

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Kaynak: Playerbros

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