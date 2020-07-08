Can sallarındaki 26 kaçak göçmen kurtarıldı
İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
08.07.2020 07:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 07:42
İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça'nın Aslan Burnu açıklarında 2 can salı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, can sallarının bulunduğu noktaya gitti. Can sallarındaki Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 26 göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Kaynak: DHA