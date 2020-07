Can sallarındaki 26 kaçak göçmen kurtarıldı İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça'nın Aslan Burnu açıklarında 2 can salı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, can sallarının bulunduğu noktaya gitti. Can sallarındaki Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 26 göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

