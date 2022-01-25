Son Dakika | Can salında ölüme itilen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen iki can salı içerisindeki 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Ocak saat 17.50 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen iki can salı içerisindeki toplam 40 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

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