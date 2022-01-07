Can salına bindirip geri ittiler, Sahil Güvenlik kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Can salına bindirip geri ittiler, Sahil Güvenlik kurtardı

Can salına bindirip geri ittiler, Sahil Güvenlik kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisindeki 7 göçmen kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisindeki 7 göçmen kurtarıldı.

Sabaha karşı Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderildi.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/İHA)

Son dakika gündem: Bodrum'da gençlerin kanlı randevusu: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem: Bodrum'da gençlerin kanlı randevusu: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title