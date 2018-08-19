Erzurum'da Çıkan Yangın Sonrası Acı Bilançonun Görüntüleri Ortaya Çıktı

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımların yol açtığı 5 ev, 3 ahırın kullanılmaz hale geldiği, 25 büyükbaş hayvanın telef olduğu, tonlarca otun yandığı yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı.

KIVILCIMLAR, ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKTI

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Erzurum'a 22 kilometre uzaklıktaki 50 hane, 250 nüfusa sahip Kırmızıtaş köyünde çıktı. Köyün üst tarafındaki Saffet Erkaya'ya ait evin üzerinden geçen elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımlar, iddiaya göre damda bulunan otları tutuşturdu. Bir anda otları saran alevler ev ve ahıra sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Kani Akgün'e ait evin bacasındaki diğer otlara da sıçradı.

KÖYLÜLER DE YARDIM ETTİ

Köyde büyük korku ve paniğe yol açan yangına itfaiye ekipleri ile birlikte köylüler kovalarla çeşmeden su taşıyarak müdahale etmeye çalıştı. Bir taraftan yangını söndürmeye çalışan köylüler bir taraftan da ahırda kalan hayvanları kurtarmanın mücadelesini verdi. Evlerin damlarında bulunan otlardan çıkan duman sebebiyle itfaiye ekipleri ve yangına müdahale eden köylüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, dumandan etkilenenlere ayran verirken, aşırı dumandan etkilenen 42 kişiye köyde bekletilen 3 ambulansta oksijen verildi. Durumu ağır olan İlhami Erkaya ile Ahmet Akkaya'nın hastanede tedavileri devam ediyor.

25 BÜYÜK BAŞ HAYVAN TELEF OLDU

İş makineleri, itfaiye araçları ve köylülerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında 5 ev, 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 büyükbaş hayvan telef olurken, tonlarca ot yandı. İtfaiye ekiplerin yangını söndürmek üzere dün saat 17.00'den bugün sabah saatlerine kadar döktüğü suyun ise yakaşık 500 tonu bulduğunu açıkladı.

Bugün sabah yapılan soğutma çalışmaları sırasında köye giden, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, köylülerle görüştü. Can kaybının olmamasına çok sevindiklerini belirten Başkan Sekmen, "Gelen mala gelsin. Bunlar giderilir. Devletimiz her zaman olduğu gibi bugün de halkının yanındadır. Şu anda çalışmalar devam ediyor. AFAD ve Belediyemizin ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Allah bir daha böyle bir afeti kimseye yaşatmasın" diye konuştu.