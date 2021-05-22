Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ilk yarışlarını tamamladı
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Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ilk yarışlarını tamamladı

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ilk yarışlarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2021 sezonunun İspanya'daki açılış etabının ilk yarışında 10'unculuk elde etti.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2021 sezonunun İspanya'daki açılış etabının ilk yarışında 10'unculuk elde etti.

İspanya'daki Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun ilk yarışında Kawasaki Puccetti adına yarışan Can Öncü, damalı bayrağı 10. sırada geçti.

Aynı pistte düzenlenen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın ilk etabının birinci yarışında Biblion Yamaha takımı adına mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise son turlarda Japonya asıllı Brezilyalı sürücü Meikon Kawakami'nin temasının ardından düşerek yarış dışı kaldı.

Bahattin Sofuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sezonun ilk etabının ikinci yarışları, yarın düzenlenecek. Dünya Supersport Şampiyonası TSİ 13.30'da, Dünya Supersport 300 Şampiyonası ise TSİ 16.15'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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