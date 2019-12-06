Can Oflaz "Hayal" ile dönüyor

06.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:06

Bir Sezen Aksu şarkısı olan "Vay" ile loop macerasına başlayan sanatçı, şimdi de bu maceranın güzel bir ürünü olan "Hayal" albümünde yine bir Sezen Aksu şarkısı olan ve iki yıldır üzerinde çalıştığı "Vazgeçtim" ile çıkış yapıyor. Sözleri Sezen Aksu, bestesi Ara Dinkjian imzası taşıyan Vazgeçtim'in yanı sıra dinleyici tarafından çok beğenilenVay, Aç Kapıyı Gir İçeri, Kimse Bilmez, Elleri Ellerime, Olduramadım ve Uçurtma da albümün diğer sürprizleri. Daha önce yayınladığı ve hala büyük ilgi gören Fikrimin İnce Gülü yorumu da bu albümde yerini alıyor.

Düzenlemelerini Can Oflaz'ın üstlendiği albümün, çıkış şarkısı Vazgeçtim'in klibinde yönetmen koltuğunda ise Emre Kabaşabanoğlu oturuyor

Benimle Söyle'nin yeniden başlayacağı ve jüri koltuğunda Can Oflaz'ın da yer alacağı bu yarışma öncesi, "Hayal" albümünü sunan sanatçı, yeni single'ının da müjdesini veriyor.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek loop sistemi ile tek başına sahne alan Can Oflaz, Sony Music etiketiyle yayınlanan albümde, sevilen loop cover çalışmalarını tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştururken, çıkış şarkısı Vazgeçtim'in klibi de CanOflazVevo kanalında yayında.

Kaynak: Bültenler