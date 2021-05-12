Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
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Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor

Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Birimi'nde sorumlu hemşire Ayfer Kölük (44), aynı zamanda oyunculuk yapıp, enstrüman çalarak çevresine örnek oluyor.

MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Birimi'nde sorumlu hemşire Ayfer Kölük (44), aynı zamanda oyunculuk yapıp, enstrüman çalarak çevresine örnek oluyor. İnsanlara hem sağlık hem de kültür aşıladığını söyleyen Kölük, "Hastanede hayat kurtarmak inanılmaz güzel bir şey. Hayat kurtardığınız zaman yaşadığınız heyecanın benzerini de sahnede alkışlanarak alarak yaşıyorum" dedi.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hemşirelik Bölümü'nden 1995'te mezun olan Ayfer Kölük, memleketi Malatya'da göreve başladıktan sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde UMKE gönüllüsü olarak görev aldı ve Hayata Bağış Derneği'nin Malatya Temsilciliği görevini üstlendi. Hemşireliğin yanı sıra birçok alanda kendisini sanat alanında da geliştiren Kölük, resim ve müzik kurslarına gitti, tiyatro eğitimleri aldı. Uzun yıllardır tiyatro oyunlarında sahne alan Kölük, kentte çekilen birçok film ve dizide de oyunculuk yaptı. Yan flüt çalan ve 3 yıldır tiyatro oyunlarında sahne alan Kölük, "Aslında birçok şeyle uğraşmaya çalışıyorum. Yaklaşık 3 senedir tiyatro ile uğraşıyorum. Aynı zamanda dizi ve sinemada rol alıyorum. Birçok tiyatro oyunu ile çeşitli film ve dizilerde rol aldım. Bunun yanında müzikle ve resimle de uğraşıyorum" dedi.

'MESLEĞİMİZ ZOR ANCAK HAYAT KURTARMAK ÇOK GÜZEL'Hastane dışında farkındalık oluşturmak ve çevresine örnek olmak istediğini anlatan Kölük, şöyle konuştu: "Hastanede yoğun şartlarda çalışıyoruz. Hemşirelik sırasında fedakarlık gösteriyoruz ve insanların hayatını kurtarıyoruz. Hayat kurtarmak çok farklı bir şey. Aynı zamanda UMKE gönüllüsü olarak Suriye ve sınır kentlerinde ve deprem bölgelerinde görev aldım. Mesleğimiz gerçekten çok zor ama hayat kurtarmak inanılmaz güzel. Hayat kurtardığınız zaman yaşadığınız heyecanın benzerini sahnede de yaşıyorum. Alkışı almak bambaşka, kendinizi dünyanın merkezindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Bu durum çok özel ve güzel. Çevremdeki herkese de hobi edinmeleri ve sanata yönelerek bu özel ve güzel dünyayı tavsiye ediyorum."

Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor
Can kurtaran Ayfer hemşire, sanat da yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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